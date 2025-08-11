Palabras cortas

Una inyección a la economía

Yessika Calles
11 de agosto de 2025

El pago del décimo tercer mes representa una inyección económica importante para las actividades comerciales. Los negocios se preparan para recibir a muchos clientes interesados en las ofertas y promociones que mantienen.

También realizar aquel gastos o inversión que ya tenían planificado. Este ingreso extra beneficia a la economía local.

A los consumidores se les recomienda ser precavidos, verificar el producto que compran, exigir su factura y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctimas de robo.

