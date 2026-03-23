Una situación compleja

El aumento del precio del combustible tiene un impacto en la economía de los panameños. Los efectos son claros: alimentos básicos más costos, encarecimiento de la energía eléctrica y el transporte.

La economía familiar sufre, pequeños negocios y emprendedores enfrentan costos más altos. En el transporte público ya se anunciaron medidas que sin lugar a dudas afectarán a los usuarios.

La situación exige soluciones urgentes para mitigar el impacto y aliviar la carga económica. Mientras la incertidumbre crece producto de los cambios globales.