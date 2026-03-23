Palabras cortas

Una situación compleja

Una situación compleja
Yessika Calles
23 de marzo de 2026

El aumento del precio del combustible tiene un impacto en la economía de los panameños. Los efectos son claros: alimentos básicos más costos, encarecimiento de la energía eléctrica y el transporte.

La economía familiar sufre, pequeños negocios y emprendedores enfrentan costos más altos. En el transporte público ya se anunciaron medidas que sin lugar a dudas afectarán a los usuarios.

La situación exige soluciones urgentes para mitigar el impacto y aliviar la carga económica. Mientras la incertidumbre crece producto de los cambios globales.

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