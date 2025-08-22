Palabras cortas

Urge generar empleos

Yessika Calles
22 de agosto de 2025

La generación de empleo es una necesidad en Panamá. La falta de oportunidades laborales afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, profundizando la pobreza y la desigualdad. Es urgente que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear puestos de trabajo bien remunerados. La inversión en sectores productivos, la promoción del emprendimiento y la capacitación laboral son clave para impulsar el empleo. El trabajo permite a las personas tener ingresos necesarios en los hogares y en la economía.

