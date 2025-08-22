Urge generar empleos

La generación de empleo es una necesidad en Panamá. La falta de oportunidades laborales afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, profundizando la pobreza y la desigualdad. Es urgente que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear puestos de trabajo bien remunerados. La inversión en sectores productivos, la promoción del emprendimiento y la capacitación laboral son clave para impulsar el empleo. El trabajo permite a las personas tener ingresos necesarios en los hogares y en la economía.