Urge generar empleos

A pesar de los avances económicos, la falta de oportunidades laborales sigue siendo un desafío en el país. Es fundamental que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para crear políticas y programas que fomenten la creación de empleos dignos y bien remunerados. La inversión en educación y capacitación también es crucial para preparar la fuerza laboral para las demandas del mercado. La generación de empleos no solo beneficia a los individuos, sino que también impulsa el crecimiento económico y la estabilidad social del país.