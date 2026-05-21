Urgen soluciones al desempleo juvenil

El desempleo juvenil se ha convertido en una de las crisis más preocupantes de nuestra sociedad. Miles de jóvenes terminan sus estudios con ilusión, pero encuentran puertas cerradas por la falta de experiencia.

Esta situación no solo afecta la economía, sino también la confianza y el futuro de toda una generación. Por lo que es necesario impulsar programas de capacitación y apoyo al emprendimiento juvenil.

Actuar ahora no es una opción, sino una responsabilidad para garantizar oportunidades dignas y un futuro más justo para los jóvenes.