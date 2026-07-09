La tregua en Oriente Medio había devuelto cierta estabilidad. Los mercados respiraban y el precio del petróleo cedía, aliviando la presión sobre el costo de vida en todo el mundo. La reanudación del conflicto cambia de nuevo el escenario.

Vuelve la incertidumbre y con ella el alza del barril, recordándonos lo interconectada que está la economía global. Ningún país está exento. Ante este lamentable escenario. los ciudadanos pagan las consecuencias en el transporte, los alimentos y la energía. El costo de la vida y la inestabilidad económica son efectos directos.