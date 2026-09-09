Aprueban en primer debate proyecto que cambia los circuitos electorales

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con seis votos a favor y tres en contra, el Proyecto de Ley 700, que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados.

La propuesta presentada por el Tribunal Electoral contempla aumentar de 39 a 41 el número de circuitos. De aprobarse, 30 serían uninominales, con un diputado por circuito, mientras que 11 serían plurinominales y elegirían en conjunto a 41 diputados.

De esta manera se mantendrían las 71 curules de la Asamblea Nacional establecidas en la Constitución Política: 30 diputados electos en circuitos uninominales y 41 en circuitos plurinominales.

Durante la discusión, los magistrados del Tribunal Electoral Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake, junto con un equipo técnico, respondieron las consultas de los diputados sobre la propuesta de reorganización.

Actualmente, el sistema electoral cuenta con 26 circuitos uninominales y 13 plurinominales. El proyecto modifica esta distribución y crea dos nuevos circuitos electorales.

La mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobierno respaldó la iniciativa tras la presentación del Tribunal Electoral y consideró necesaria la actualización de la configuración de los circuitos.

El proyecto deberá ahora ser discutido por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate. De ser aprobado en esas instancias, pasaría al Órgano Ejecutivo para su sanción.