Asamblea aprueba Ley 231 que reconoce aportes a maestros jubilados de 1972 y 1973

El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 231, que garantiza el pago de los aportes realizados por extensión de jubilación a los educadores de las promociones de 1972 y 1973, certificados por la Caja de Seguro Social. La ley modifica la Ley 244 de 2021.

Durante el debate, el presidente del Pleno, Jorge Herrera, resaltó el papel de la Comisión de Economía en el desarrollo del proyecto. “Esta ley hace justicia a los maestros jubilados, quienes dieron su vida al servicio de la educación”, subrayó Herrera.

La aprobación de esta legislación busca reconocer y devolver las cuotas retenidas a docentes que, al momento de su jubilación, no recibieron la restitución correspondiente, cerrando así una deuda histórica con el gremio magisterial.