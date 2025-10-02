Bernardo Meneses se postula al CEN del PRD desde la cárcel de Tinajitas

El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, formalizó este jueves 2 de octubre su postulación como candidato al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de cara a las elecciones internas del próximo 23 de noviembre.

La inscripción de Meneses fue realizada mediante una carta enviada desde la cárcel de Tinajitas, donde se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial.

En respaldo a su postulación, la aspirante a la segunda vicepresidencia del CEN, Emeli García Miró, aseguró que los derechos del exfuncionario están vigentes.

“Es muy sencillo, los derechos del señor Bernardo Meneses están completamente intactos. Él está siendo sometido a una investigación y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó.