Buscan corregir límites entre La Pintada y El Potrero en Coclé por error en delimitación de 2011

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 437, que busca corregir los límites territoriales entre los corregimientos de La Pintada (cabecera) y El Potrero, en la provincia de Coclé.

La iniciativa presentada por la diputada Dana Castañeda, detalla que la situación se originó por un error involuntario en la delimitación establecida mediante la Ley 45 de 2011, que mantiene actualmente una división territorial que se pretende corregir con el proyecto.

Conforme el reporte emitido por la Asamblea, durante la misma sesión la comisión aprobó el informe y pliego presentado sobre la objeción parcial por inconveniente formulada por el Órgano Ejecutivo al Proyecto de Ley 233.

Esta propuesta modifica y adiciona artículos a la Ley 55 de 1973, relacionada con la administración, fiscalización y cobro de diversos tributos municipales.

Entre las medidas contempladas está: el establecimiento de controles y sanciones para combatir la venta ilegal de ganado y contribuir a prevenir el hurto pecuario. La propuesta establece sanciones administrativas para comerciantes que vendan carne de ganado vacuno, porcino, cabrío u ovino sin la guía de degüello correspondiente, incluyendo multas y una doble sanción en caso de reincidencia.

La Comisión de Asuntos Municipales también prohijó dos anteproyectos de ley. El primero establece un régimen simplificado para obras menores, promueve la generación distribuida de fuentes renovables y dicta otras disposiciones.