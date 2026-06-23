Política

Carrera por la presidencia de la Asamblea entra en su recta final

La diputada Janine Prado ha expresado que la bancada Vamos apuesta por presentar un candidato propio a la presidencia del Órgano Legislativo, aunque mantiene conversaciones con otras fuerzas políticas en busca de consensos

Carrera por la presidencia de la Asamblea entra en su recta final
ML | Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional.
Carrera por la presidencia de la Asamblea entra en su recta final
ML | Shirley Castañedas, diputada del circuito 13-1.
Thaylin Jiménez
23 de junio de 2026

El miércoles 1 de julio de 2026 se instalará un nuevo año legislativo en la Asamblea Nacional (AN), con los actos protocolares que marcan el inicio del período anual de sesiones ordinarias.

La ceremonia iniciará con la izada de la Bandera Nacional y de las banderas de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, seguida del canto del Himno Nacional.

Posteriormente, se dará inicio a la sesión de instalación, en la que se elegirá la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, integrada por un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o vicepresidenta y un segundo vicepresidente o vicepresidenta, mediante votación nominal y por mayoría de votos, según se establece en el Reglamento Interno de la Asamblea.

El presidente o presidenta electo será juramentado por el titular saliente y asumirá la conducción del proceso para la elección de los demás cargos, incluyendo el secretario o secretaria general y el subsecretario o subsecretaria general, quienes también serán juramentados.

Con la toma de posesión de todos los dignatarios, el presidente o presidenta declarará oficialmente instalada la Asamblea Nacional.

Durante el acto, el presidente o presidenta nombrará una comitiva de cinco diputados o diputadas, encargada de comunicar al presidente de la República, José Raúl Mulino, la culminación del proceso de instalación y acompañarlo al recinto parlamentario, mientras se declara un receso.

Al reanudarse la sesión, los presidentes saliente y entrante de la Asamblea pronunciarán sus discursos, seguidos del mensaje del presidente de la República.

ml | El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, busca la reelección al frente de la Junta Directiva del Órgano Legislativo. Herrera, quien en la pasada elección logró el respaldo de las bancadas del Partido Panameñista, Cambio Democrático, Seguimos y Vamos, aspira a dirigir un nuevo período legislativo. El diputado, representante del circuito 2-4, de la provincia de Coclé, cuenta con una Licenciatura en Geografía e Historia de la Universidad de Panamá y una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá.

Además, es miembro y presidente del Partido Panameñista, donde ha mantenido una participación en la estructura política de la organización.

ml | Por segunda ocasión, la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas (RM), intentará llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. En la elección más reciente de la Junta Directiva del Órgano Legislativo, realizada el 1 de julio de 2025, Castañedas no logró alcanzar la presidencia.

El ganador fue el diputado del Partido Panameñista Jorge Herrera, quien obtuvo 37 votos, frente a los 34 votos alcanzados por Castañedas. La parlamentaria es licenciada en Derecho y ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito jurídico como en la política partidista.

La diputada del circuito 13-1, en Arraiján, ha ocupado funciones relevantes, entre ellas la presidencia de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

Las legislaturas del hemiciclo se extienden desde el 1 de julio al 31 de octubre y del 2 de enero hasta el 30 de abril
La directiva de la Asamblea Nacional es electa cada 1 de julio para un período de un año legislativo
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