Carrera por la presidencia de la Asamblea entra en su recta final

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, busca la reelección al frente de la Junta Directiva del Órgano Legislativo. Herrera, quien en la pasada elección logró el respaldo de las bancadas del Partido Panameñista, Cambio Democrático, Seguimos y Vamos, aspira a dirigir un nuevo período legislativo. El diputado, representante del circuito 2-4, de la provincia de Coclé, cuenta con una Licenciatura en Geografía e Historia de la Universidad de Panamá y una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina de Panamá. Además, es miembro y presidente del Partido Panameñista, donde ha mantenido una participación en la estructura política de la organización.