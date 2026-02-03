Comisión aprueba en primer debate proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y restituye el INAMU

La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Proyecto de Ley 447, que plantea la eliminación del recién creado Ministerio de la Mujer y el restablecimiento del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó en sus redes sociales la aprobación del proyecto, que revierte la transformación institucional realizada en la administración pasada, cuando el INAMU fue reemplazado por un ministerio.

Con la propuesta avalada en comisión, las funciones, competencias y programas que habían sido trasladados al Ministerio de la Mujer retornarían al INAMU, una entidad que históricamente había operado como rectora de las políticas de género y protección de derechos de las mujeres.

El proyecto ahora debe avanzar al pleno legislativo para su discusión en segundo y tercer debate.