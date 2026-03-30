Comisión de Credenciales de la Asamblea aprueba a Isidro Carbonell como director de la Lotería

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la designación del magíster Isidro Sigfrido Carbonell Olmos como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Carbonell Olmos fungía como secretario general de la institución hasta su designación y reemplaza a Saquina Jaramillo, quien renunció al cargo.

El funcionario es contador público y abogado. Laboró en la Contraloría General de la República como auditor interno y fue director de fiscalización del Tribunal Electoral entre enero de 2022 y diciembre de 2024, entre otros cargos.

Su designación se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N° 10, publicado el 12 de marzo y suscrito por el Ministerio de la Presidencia.

Se espera que el Pleno vote a favor o en contra de la recomendación para su ratificación.