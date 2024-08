La rectora de la UNACHI Etelvina Medianero de Bonagas sigue generando críticas entre distintos sectores de la sociedad.

El expresidente y asesor de la Cámara de Comercio de Chiriquí Felipe Rodríguez manifestó que “seguimos sosteniendo nuestra teoría que los decanos y rectores deben ser máximo una sola reelección y que no puedan volver a postularse, ya que en dos períodos deben poder haber logrado sus objetivos y proyectos. El problema con una elección y dejar un periodo no garantiza que vayan a desarrollar su proyecto y también se presta para organizar elecciones de manera manipulada, cambiando turnos, lo que no es ético”.

De igual manera, el presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi, Félix Estrada, expresó que “nosotros a través del comunicado 003 de la asociación de profesores hemos sido muy claros, nosotros hemos recomendado que considere su renuncia del cargo para que se pueda someter a las investigaciones correspondientes, por eso le hemos estado solicitando de la mejor manera a la profesora, que se haga a un lado, pero que pueda considerar con el objetivo en que se pueda limpiar en primera instancia su nombre y creo que ha sido muy vilipendiado y prueba de ello es en la comisión de presupuesto y otra prueba en la conferencia del presidente José Raúl Mulino y le reitero nuevamente que trate de limpiar su nombre”.