Delegados Electorales celebran 35 años de trayectoria

Este fin de semana, el Cuerpo de Delegados Electorales (CDE) celebró sus 35 años de trayectoria con una serie de actividades que resaltaron su compromiso con la democracia y la paz social del país.

Como parte de la agenda, el sábado se realizó un acto en el que se entregaron reconocimientos a varios miembros de esta organización, por su dedicación y servicio. Durante la ceremonia, también se otorgó una distinción especial como “Delegado Electoral Honorífico” al exmagistrado Eduardo Valdés Escoffery.

El mensaje institucional estuvo a cargo del magistrado primer vicepresidente del Tribunal Electoral, Luis Guerra Morales, en el que destacó el rol fundamental que desempeña el Cuerpo de Delegados Electorales en la preservación de la paz social y la transparencia en los procesos electorales.

En el marco de esta celebración, se recordó que el Cuerpo de Delegados Electorales surgió con el respaldo y visión de los magistrados Eduardo Valdés Escoffery, Dennis Allen Frias y Guillermo Márquez Amado, cuyo apoyo fue clave para la conformación de este cuerpo de ciudadanos como garantes del orden y la convivencia democrática durante los comicios.

A la actividad también asistieron la magistrada suplente María Eugenia Pérez de Preciado, la directora ejecutiva institucional, Yara Ivette Campo, la subdirectora ejecutiva, Rosalba Chin, así como otros directivos del Tribunal Electoral, quienes acompañaron a los homenajeados en la celebración de sus 35 años.

Como parte de las actividades conmemorativas, este domingo, 11 de enero, se celebrará una Misa de Acción de Gracias en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, presidida por el Arzobispo Metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, en la que se elevará una oración por la labor y vocación de servicio de los delegados electorales.

En el lobby del auditorio institucional también se presentó una galería fotográfica que recorre, a través de imágenes conmemorativas, los 35 años de servicio del Cuerpo de Delegados Electorales, resaltando los hitos más relevantes de su historia institucional.