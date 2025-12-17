Diputada Hernández reúne a sectores técnicos para ajustar la Ley 54 de incentivos a inversiones

El despacho de la diputada Graciela Hernández realizó una segunda convocatoria de la mesa técnica que analiza posibles modificaciones a la Ley 54 de julio de 1998, normativa que regula el régimen de estabilidad jurídica para las inversiones en Panamá.

Según la información divulgada, el propósito de la revisión es “crear un ambiente confiable y seguro en las inversiones, modernizando el sistema económico panameño e incorporándolo a la globalización”.

La propuesta también plantea que la Ley continúe “protegiendo las inversiones nacionales y extranjeras al asegurarles un marco legal estable”, con garantías en materia tributaria, aduanera y laboral. De acuerdo con el comunicado, esto busca fortalecer la competitividad del país para atraer capital, generar empleos y definir un monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios del régimen.

En la mesa técnica participan representantes de la Agencia Panamá Pacífico, el Ministerio de Comercio e Industrias, ADEDAPP, la Universidad de Panamá, +Panamá y otras entidades, quienes revisan artículo por artículo para aportar observaciones y avanzar hacia un texto consensuado.