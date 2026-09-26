Diputado Ernesto Cedeño advierte que reformas electorales perjudican la libre postulación

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, expresó su profunda preocupación tras la aprobación en primer debate de las reformas al Código Electoral en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, señalando que las modificaciones representan un duro golpe para la libre postulación y favorecen el partidismo.

Uno de los puntos más críticos expuestos por el parlamentario se relaciona con las limitaciones para las candidaturas independientes. Según explicó Cedeño, la propuesta aprobada exige que los candidatos de libre postulación alcancen el 3% de las firmas del padrón electoral para poder ser postulados por un colectivo político, cerrando la puerta a independientes no inscritos que no hayan realizado ese proceso.

“Se aprobó que un partido político solo puede postular a cargo de elección popular solamente a los que están inscritos en ese partido y a los de libre postulación que puedan lograr el 3% de los votos emitidos en cada padrón. Es decir, no pueden postular a nadie que no esté inscrito en partido político”, advirtió Cedeño, al recordar que en el actual periodo legislativo existen diputados independientes que llegaron a la curul tras ser postulados por partidos sin necesidad de recoger firmas.

Asimismo, cuestionó la lógica detrás de esta exigencia: “Si tú logras tener el 3%, tú vas a correr de libre postulación, ¿para qué tú quieres que un partido te vaya a postular? Si ya tú tienes las firmas de libre postulación. Yo creo que es un desacierto, no están motivando la libre postulación y lo que está es fortaleciendo el partidismo”.

Otro de los aspectos señalados por el diputado es el incremento en las exigencias y el financiamiento de las campañas. Cedeño criticó el aumento de los topes de gastos hasta los $500,000 en algunos circuitos, asegurando que “esto va a favorecer el clientelismo y pone en jaque a las personas que no tienen recursos”.

Finalmente, catalogó como “excesivo” el subsidio electoral fijado en el 1% de los ingresos del Gobierno Central y denunció la inequidad en su reparto: “Se lo van a distribuir 93% a los partidos políticos y 7% a los independientes. Es un desbalance total”.

Cedeño hizo un llamado a sus colegas en el pleno legislativo para corregir en segundo debate las medidas aprobadas por la comisión.