Diputados panameños culminan visita a Taiwán

Una delegación de diputados de panameños concluyó su visita de trabajo de cuatro días a Taiwán, donde sostuvieron reuniones con altos funcionarios del gobierno, parlamentarios y empresarios taiwaneses.

Durante su estadía, los diputados visitaron el Yuan Legislativo, donde se reunieron con su presidente y parlamentarios de distintos partidos políticos, estableciendo canales de diálogo para intercambiar buenas prácticas institucionales y fortalecer la democracia.

También visitaron parques científicos y tecnológicos, donde identificaron oportunidades para que Panamá desempeñe un papel importante en la cadena global de semiconductores, gracias a su posición geográfica estratégica y al creciente interés de universidades y estudiantes panameños en formarse en diseño y desarrollo de chips.

Además, sostuvieron reuniones con empresas taiwanesas y funcionarios gubernamentales para discutir oportunidades de cooperación en materia educativa, tecnológica y comercial, y fueron recibidos en el palacio presidencial por la Vice Presidenta de Taiwán, Bi-Khim Hsiao.

La delegación también se reunió con estudiantes y panameños residentes en Taiwán, quienes compartieron su visión y anhelo de crecimiento para Panamá y expresaron su preocupación por el reconocimiento de sus títulos en Panamá y la renovación de sus pasaportes.

Los diputados panameños destacaron que su visita se realizó con estricto respeto a la separación de poderes del Estado panameño y a la política exterior del país. "Reiteramos en cada encuentro que la conducción de las relaciones exteriores y las decisiones derivadas de ellas son competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo", señalaron.

La delegación expresó su compromiso de actuar con absoluta neutralidad, priorizando el bienestar de los panameños y el interés superior de la nación.

"Nuestra presencia no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática y todas nuestras actuaciones se realizaron con estricto apego al Código de Ética Parlamentaria", Enfatizar on en un comunicado en conjunto.

La delegación de diputados panameños estuvo integrada por Manuel Cohen, Ronald De Gracia, Jhonathan Vega, Betserai Richard, Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño Alvarado, Eduardo Gaitán y Julio De La Guardia.