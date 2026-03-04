Discusión del reglamento interno de la Asamblea en su etapa final en Credenciales

Este miércoles 4 de marzo los diputados de la Comisión de Credenciales sesionarán desde las 2:00 p.m., para concluir con la aprobación en primer debate del Reglamento Interno, anunció la presidenta de la comisión, Dana Castañeda.

Ayer los parlamentarios concluyeron con la aprobación del VI y último bloque del proyecto que modifica el Régimen Orgánico del Reglamento Interno de la Asamblea.

Este VI bloque trataba sobre temas relativos al aspecto salarial de los diputados suplentes, los límites en el monto de las contrataciones directas realizadas por la Junta Directiva del Legislativo, la juramentación de los suplentes, la obligatoriedad de que los diputados rindan un informe de su gestión, entre otros temas.

Castañeda explicó que lo que se quiere con el análisis de este proyecto es tener un Reglamento Interno “funcional”, tras ser debatido ampliamente por más de 50 horas, a lo largo de varias sesiones.

“Hemos complementado ya el VI bloque, vamos a preparar el texto único para aprobar el informe final y devolverlo al pleno para que sean los 71 diputados los que decidan”, precisó.

“Al final, lo que queremos es un Reglamento Interno funcional, no queremos un reglamento que responda a lo que quiere un grupo o el otro, sino un reglamento que mejore la condición y la credibilidad de la Asamblea ante la opinión pública”, enfatizó.