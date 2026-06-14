El 48.82% de los panameños forma parte de algún partido político

En su más reciente informe sobre afiliación política, la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) reveló que el 48.82% de los panameños forma parte de alguna agrupación legalmente constituida o en formación, mientras que el 51.18% no mantiene afiliación partidista.

De acuerdo con el corte al 11 de junio de 2026, un total de 1,549,663 ciudadanos se encuentran inscritos en colectivos políticos, de un Registro Electoral de 3,174,356 personas.

El documento destaca que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) sigue siendo el colectivo con más adherentes, con 553,060 inscritos. Le siguen Realizando Metas, con 278,148; Cambio Democrático, con 260,559; el Partido Panameñista, con 236,231; el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), con 79,941; el Frente Amplio por la Democracia, con 46,714; el Movimiento Otro Camino, con 43,632; el Partido Alianza, con 25,989; y el Partido Popular, con 20,956.

En cuanto a las agrupaciones políticas en formación, Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,875 afiliados, mientras que el Partido Nacional Humanitario registra 2,368 y el Movimiento Radix reporta 372.