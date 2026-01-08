Política

El 49.33% de los ciudadanos en edad para votar están inscritos en partidos políticos

Redacción Web
08 de enero de 2026

Las estadísticas la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) reveló que el 49.33% de los ciudadanos en el Registro Electoral están inscritos en partidos políticos, dejando al 50.67% sin afiliación.

En el último informe, del Tribunal Electoral, se detalla que, hasta este miércoles, 7 de enero de 2026, de 3,154,051, un total de 1,555,737 panameños pertenecen a una organización política legalmente constituidos o en proceso de formación.

Estas cifras revelan una leve disminución de inscritos en comparación al cierre del pasado 1 de enero, con 815 personas menos.

El Partido Revolucionario Democrático continúa encabezando la lista con 569,232 simpatizantes, a pesar de perder 480 adherentes en la última semana; le sigue Realizando Metas con 284,845 (-122) y Cambio Democrático con 258,726 (-94).

