El 49.33% de los ciudadanos en edad para votar están inscritos en partidos políticos

Las estadísticas la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) reveló que el 49.33% de los ciudadanos en el Registro Electoral están inscritos en partidos políticos, dejando al 50.67% sin afiliación.

En el último informe, del Tribunal Electoral, se detalla que, hasta este miércoles, 7 de enero de 2026, de 3,154,051, un total de 1,555,737 panameños pertenecen a una organización política legalmente constituidos o en proceso de formación.

Estas cifras revelan una leve disminución de inscritos en comparación al cierre del pasado 1 de enero, con 815 personas menos.

El Partido Revolucionario Democrático continúa encabezando la lista con 569,232 simpatizantes, a pesar de perder 480 adherentes en la última semana; le sigue Realizando Metas con 284,845 (-122) y Cambio Democrático con 258,726 (-94).