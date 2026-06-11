El diputado Samaniego renuncia a la bancada Vamos

El diputado Manuel Samaniego anunció su renuncia a la coalición Vamos y a la bancada independiente del mismo nombre dentro de la Asamblea Nacional.

En su comunicado, Samaniego explicó que la decisión responde a su defensa de la independencia de criterio, la cual calificó como “no negociable”. Afirmó que fue elegido por los ciudadanos para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones orientadas al bienestar del país.

El parlamentario señaló que su deber es actuar conforme a lo que considera correcto para Panamá, incluso cuando ello implique tomar posiciones no populares. Reiteró que su responsabilidad es representar a sus electores con transparencia y autonomía.

Samaniego agradeció a sus compañeros de bancada por el trabajo compartido y las iniciativas impulsadas en conjunto, aclarando que su salida se debe a diferencias de criterio y no a conflictos personales.

Finalmente, indicó que continuará ejerciendo como diputado independiente, manteniendo su compromiso con la transparencia y con la defensa de los intereses del país y de las comunidades que lo eligieron.