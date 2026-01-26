El exvicepresidente Carrizo anuncia que regresará al país y se declara víctima de persecución política

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que dará la cara para demostrar su inocencia, luego de que la Fiscalía Anticorrupción emitiera una orden de captura y conducción en su contra por la supuesta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.

”Al pueblo panameño: reitero mi compromiso de dar la cara ante la justicia. Estoy fuera del país desde el pasado 17 de enero por motivo de mi aniversario número 17 de casado. Hoy, 26 de enero, me he enterado de esta orden de aprehensión y estoy gestionando todo para volver cuanto antes a mi país”, manifestó el político.

El exvicepresidente advirtió que para el 27 de enero estaba programada su juramentación como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen). “Es mi derecho formar parte de ese parlamento y, muy probablemente, frente a esta situación se generarán muchísimas especulaciones”, dijo.

El dirigente político añadió que el pasado 15 de enero presentó una auditoría forense “que demuestra que no me he enriquecido injustificadamente; evidencia que ni en mis cuentas ni en ninguna sociedad anónima he recibido un solo dólar de compañías contratistas o subcontratistas del Estado. Es más, bajo mi administración como ministro de la Presidencia, reduje el presupuesto de 1,800 millones a 144 millones. Nadie me puede acusar de haber robado nada al Estado ni de haberme enriquecido ilícitamente”, afirmó.

”Tengo tres procesos en el Ministerio Público por la misma razón desde hace más de un año”, concluyó.