$!El Mingob rechaza uso de su nombre para intervenir en los congresos y elecciones en territorios indígenas

El Ministerio de Gobierno (Mingob) emitió un comunicado en el que rechazó el uso no autorizado del nombre de la institución para facilitar el acceso o la intervención de empresas u organizaciones en los territorios originarios, de manera puntual en la Comarca Ngäbe-Buglé.

A través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, la entidad sostuvo que es respetuosa de las leyes que regulan cada territorio y que trabaja en armónica colaboración con las autoridades tradicionales y administrativas. Asimismo, aclaró que la convocatoria de los congresos tradicionales es atribución exclusiva de las directivas territoriales, por lo que respeta la autonomía en las decisiones de cada colectividad.

En cuanto a los procesos electorales internos, el Ministerio indicó que estos se ejecutan de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas y normativas vigentes.

Finalmente, tras reiterar su rechazo a que se utilice la figura institucional para el ingreso de terceros a los territorios, la entidad subrayó que las comunidades originarias cuentan con sus propios mecanismos de consulta pública en los que la institución no interviene, e instó a mantener las vías de diálogo con el Viceministerio para resolver cualquier diferencia.