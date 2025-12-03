$!El Partido Popular no va a ser “bisagra”, según dirigentes

Los aspirantes a dirigir el Partido Popular (PP) apuestan a reforzar las bases del colectivo y a la formación política, para poner fin al tema de ser un grupo 'bisagra o segundón'.Zulphy Santamaría, Richard Killborn, Cirilo Salas, Ismael Lezcano y Daniel Brea (actual presidente), buscan presidir la Junta Directiva del PP.Brea manifestó que 'encontró un partido que estaba en un cuarto intensivo... Espero que este nuevo quinquenio podamos seguir adelante y llevarlo al éxito, con mira a ser la cabeza del gobierno'. El actual presidente indicó que 'el PP está fortalecido y que tienen todo en las manos para salir adelante'.Por su parte, Santamaría resaltó que al partido le hace falta liderazgo y que se han perdido los principios. 'Tenemos actualmente una presidencia que no ha sabido mostrar un camino para que la membresía lo siga. Hay muchas cosas pasando en el país y no se ha dado ningún pronunciamiento'.Killborn indicó que su plan es 'reforzar y conversar con las bases del partido. Debemos capacitar y preparar a las personas que quieren usar el PP como plataforma para ser candidatos a cargos de elección popular en los próximos comicios del 2029'.Los candidatos coincidieron en que en las próximas elecciones pueden llevar un candidato propio a la Presidencia. 'Tenemos una propuesta que busca fortalecer el partido y hacerlo una fuerza política con vigencia y con oportunidades de llegar al poder, con un gobierno social cristiano', manifestó Lezcano.