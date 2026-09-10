El proyecto que reconfigura los circuitos electorales pasa a segundo debate

Con un resultado de 6 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional dio ayer el primer paso legislativo al aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 700.

La iniciativa, que fue presentada formalmente por el Tribunal Electoral (TE), establece una nueva distribución y configuración de los circuitos electorales de cara a las elecciones generales de 2029.

El objetivo central de la propuesta es adecuar la representación legislativa al crecimiento demográfico actual. Para ello, el texto toma como base técnica el padrón electoral de 2024, cumpliendo con el mandato de reequilibrar las cargas poblacionales por curul, pero manteniendo intacto el número total de 71 diputados que conforman el pleno de la Asamblea Nacional.

Los tres magistrados Narciso J. Arellano Moreno, Luis A. Guerra Morales y Alfredo Juncá Wendehake en compañía de un equipo técnico respondieron algunas consultas hechas por los diputados con base en la propuesta presentada por el Tribunal Electoral. La reconfiguración propuesta se traduce en un aumento en el número total de circuitos electorales de 39 a 41.

Benicio Robinson, presidente de la comisión, al igual que cada uno de los miembros que estuvieron presentes, hicieron sus descargos de por qué estaban a favor o en contra del documento.

Entre las grandes opositoras estuvieron las diputadas Ariana Coba, Walkiria Chandler y Alexandra Brenes.

Tras este primer aval, el Proyecto de Ley 700 continuará con su trámite dentro del Legislativo para su discusión en los siguientes debates.