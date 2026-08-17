En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación

La construcción de una escuela, el mejoramiento de calles, una cancha multiuso y la nueva adjudicación del Minsa Capsi figuran entre las principales iniciativas que se desarrollan en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

Sin embargo el representante, Néstor Ulises González, destacó que el abastecimiento de agua potable continúa siendo una de las principales dificultades que enfrentan varias comunidades del corregimiento. Ante esta situación, explicó que, “en coordinación con el Municipio de La Chorrera y la Cruz Roja, se impulsa un proyecto para mejorar el acceso al agua; detalló que los trabajos comenzarán este mes e incluirán la instalación de una turbina en Playa Chiquita y otra en El Progreso, con las que se espera beneficiar a aproximadamente 3,000 personas de ambas comunidades.

Otro de los proyectos destacados, de acuerdo a González, es la nueva adjudicación del Minsa Capsi de Puerto Caimito. “Este centro de atención no solo beneficiará a los residentes, sino también a los moradores de corregimientos aledaños, ampliando el acceso a los servicios de salud en esta zona de Panamá Oeste y poder atender las necesidades más urgentes”, manifestó el edil.