Gobiernos locales exploran proyectos conjuntos con Estados Unidos en comunidades panameñas

Los alcaldes de distintos distritos del país sostuvieron este lunes, 1 de junio, una reunión con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera y su equipo de trabajo para coordinar posibles acciones conjuntas en áreas como agua, salud, infraestructura, educación y seguridad comunitaria.

El encuentro reunió a representantes de gobiernos locales y organizaciones municipales con el objetivo de explorar mecanismos de cooperación entre Panamá y Estados Unidos en temas de interés para las comunidades.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, calificó la reunión como positiva y destacó el interés mostrado por la delegación estadounidense.

“Se abordaron temas importantes, el embajador mostró su interés en trabajar junto a los gobiernos locales, sobre cómo podemos profundizar la cooperación entre EE.UU. y Panamá en desarrollo económico y lucha contra el narcotráfico”, indicó González.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, Miguel Batista, señaló que durante la reunión también se discutieron iniciativas relacionadas con salud, turismo y gestión de riesgos.

“El embajador mostró su interés en ejecutar programas de salud en los corregimientos y fortalecer los programas de Gestión de Riesgo distrital y de turismo”, manifestó Batista.

En el encuentro participaron además la alcaldesa de Pinogana, Yenia Julio; la alcaldesa de La Pintada, Ina Rodríguez; la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa; el alcalde de Las Minas, Rubéndario Ríos; el alcalde de Santa María, Iván De León; el alcalde de Antón, Eric Domínguez; la alcaldesa de Pesé, Yecenia Alonso Martínez; y el alcalde de Tonosí, Aníbal Domínguez.