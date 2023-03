Investigan a 19 activistas por firmas fraudulentas

T.Jiménez | La Fiscalía General Electoral (FGE) confirmó, a Metro Libre, que investiga a 19 activistas, por irregularidades en la recolección de firmas para el apoyo de candidatos por la libre postulación. “Son los 19 activistas que manejaron los dispositivos móviles en donde se dieron las anomalías con los 1,019 adherentes”, revelaron. De acuerdo con la institución las investigaciones hasta el momento “han arrojado evidencias para proceder en contra de estas personas con solicitud de sanción”. Las denuncias que dieron pie a esta investigación iniciaron en el Tribunal Electoral, donde se realizó una auditoría para determinar el número de firmas que son anulables. Se les consultó al TE cómo avanzaba el proceso, pero al cierre de esta nota no dieron respuesta. Sobre el particular el diputado Edison Broce cuestionó que a la fecha el TE “todavía no ha eliminado las firmas fraudulentas de algunos precandidatos. Queremos ver los resultados porque ha pasado suficiente tiempo”. Así, Meliton Arrocha, precandidato presidencial independiente, también expresó que se necesita saber los resultados. “¿Alguien sabe cuándo se harán públicas las firmas anuladas por el Tribunal Electoral?”, comentó.