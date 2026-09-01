La Asamblea otorgará la Medalla Justo Arosemena a Maricel Cohen, José Rigoberto Acevedo y Roberto Durán

La Asamblea Nacional (AN) informó que otorgará este martes 1 de septiembre la Medalla Justo Arosemena a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, José Rigoberto Acevedo y Roberto Durán Samaniego, en reconocimiento a sus trayectorias, méritos y aportes al país.

La distinción fue aprobada mediante una resolución del 31 de agosto de 2026, luego de la recomendación de una comisión evaluadora designada por la directiva de la Asamblea.

La ceremonia se realizará en el marco de la conmemoración de la Primera Reunión de Instalación Oficial de la Asamblea Nacional, celebrada el 1 de septiembre de 1906, cuando participaron 19 diputados principales y dos suplentes.

La comisión evaluadora estuvo integrada por los diputados Lilia Batista Rodríguez de Guerra, Jamis Acosta Guerra y Víctor Castillo Cortés, además del licenciado Jaime Flores y Luis Bernal, director de Cultura y Deportes.

Según la resolución, los tres homenajeados cumplen con los méritos y aportes considerados para recibir la máxima distinción que será entregada durante la ceremonia de este martes.