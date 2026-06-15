La Comisión de Infraestructura presenta informe sobre obras fiscalizadas y proyectos legislativos

El presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, diputado José Pérez Barboni, presentó su informe de gestión correspondiente al periodo 2025-2026, en el que detalló las labores de fiscalización de obras estatales y el avance de iniciativas legislativas.

Según el informe, la comisión realizó visitas a las provincias de Veraguas, Herrera, Chiriquí, Panamá, Colón, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos para verificar el estado y avance de diversos proyectos de infraestructura desarrollados en esas regiones.

Pérez Barboni señaló que el periodo legislativo estuvo marcado por “retos, desafíos y aprendizajes” que permitieron comprender las realidades que enfrenta el país en materia de infraestructura.

El informe técnico elaborado a partir de estos recorridos expone la existencia de numerosas obras inconclusas en distintas comunidades del país, las cuales, según el diputado, representan “una expectativa postergada para las comunidades que las requieren”.

De acuerdo con lo expuesto, el documento busca servir como una herramienta de referencia para la próxima administración de la comisión. El legislador indicó que el informe “servirá como hoja de ruta para que el próximo presidente de Infraestructura lo evalúe y tenga una base sólida para continuar su plan de fiscalización y que dichas obras lleguen a un término exitoso y funcional para beneficio del país”.

En materia legislativa, el presidente de la comisión informó que dos proyectos de ley quedaron pendientes de primer debate y otros dos permanecen a la espera de discusión en el pleno legislativo.

Durante la presentación, realizada ante representantes de entidades gubernamentales como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el diputado estuvo acompañado por la secretaria de la comisión, la diputada Yamireliz Chong.