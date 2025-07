La falta de consenso retrasa la conformación de las comisiones

Las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional (AN) siguen sin definirse, tras más de 20 días desde que se instaló el segundo periodo anual de sesiones ordinarias. Aunque no existe reglamentado un periodo específico para la conformación de estas, diputados indican que el tiempo es apremiante cuando tienen que ver temas importantes, como el presupuesto del Estado y una gran cantidad de proyectos que están en primer debate.

Janine Prado, diputada de Vamos, manifestó que “la falta de consenso está retrasando la conformación de las comisiones; este proceso no tiene tiempo límite establecido en el reglamento, pero es irresponsable dilatarlo sin velar por la importancia de la urgencia en la conformación, tras 23 días de instalarse el nuevo periodo. Especialmente por el tema del presupuesto del Estado, que debe ser presentado antes del 31 de julio para que no sea inconstitucional y se tenga el tiempo oportuno para las vistas presupuestarias”.

Por su parte, el parlamentario Ernesto Cedeño explicó qué es lo que se está obstaculizando la definición de las 15 comisiones. “Lo que pasa es que la suma de uno no es la misma del otro. La bancada Seguimos tenemos la opción de estar en siete comisiones más la de presupuesto, según la secretaria general, y así mismo le dieron listado a cada uno, no obstante, no sé dice en cuáles se deben estar”, dijo.

Cedeño comentó que “hay comisiones que son peleadas y otras que no. Faltaba gente en Asuntos Indígenas y en Asuntos Municipales, pero en Credenciales y Gobierno había sobrepoblación. Alguien tiene que bajarse del bus, sino hay que ir a las urnas”.

La semana pasada se conoció que hubo avances en la conformación de las comisiones de Comunicación y Transporte, Asuntos Agropecuarios, Población y Ambiente y Desarrollo, Educación e Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

De no llegar a acuerdo entre diputados, la conformación de las comisiones se iría a votación, lo que para José Pérez Barboni “es un proceso bastante enredado y engorroso”.