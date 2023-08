$!La quinta papeleta electoral vuelve a ser impulsada

Grupos de diversos sectores aseguran que existen los tiempos, pero hace falta la voluntad para que una quinta papeleta sea incluida en los comicios generales que se realizarán el 5 de mayo de 2024, a través de la cual se consultaría a los panameños si quieren o no una Asamblea Constituyente.

La iniciativa vuelve a la papeleta luego que Zulay Rodríguez, diputada y candidata presidencial, presentara a la Asamblea un proyecto de ley para impulsar la inclusión de una quinta papeleta, iniciativa que se encuentra en la Comisión de Gobierno.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares concuerda con que “sí hay voluntad política, creo se puede hacer”.

En tanto, Juan Carlos Arauz, expresidente del CNA, indicó que para esta acción “el problema no es de tiempo, es de voluntad política. Si no ha estado en la agenda de los candidatos a Presidente hasta hoy día, no veremos que el tema se mueva”.