La Universidad de Panamá pide B/.379.4 millones para 2027, pero enfrenta recorte en fondos de inversión

La Universidad de Panamá (UP) sustentó ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su proyecto presupuestario para 2027 por B/.379.4 millones, en un escenario marcado por el aumento de las necesidades de funcionamiento y una asignación menor a la solicitada para inversión.

Se detalló que, del monto global, B/.354.4 millones corresponden a funcionamiento y B/.25 millones a inversión. Es decir, cerca del 93% de los recursos estarán destinados a mantener las operaciones de la institución, mientras que aproximadamente el 7% será utilizado en proyectos de inversión.

La cifra representa un incremento de unos B/.61.9 millones frente al presupuesto de 2026, que fue de aproximadamente B/.317.5 millones. Sin embargo, la universidad había solicitado B/.50 millones para inversión, el doble de los B/.25 millones contemplados en la recomendación presupuestaria.

El rector Eduardo Flores sostuvo que entre las obras contempladas está la nueva sede del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM).

Durante la sustentación también se expuso la presión que genera el crecimiento de la matrícula y la necesidad de incorporar docentes para atender la demanda académica. La Universidad de Panamá mantiene presencia a nivel nacional a través de su Campus Central, centros regionales y extensiones universitarias.

A esta presión se suma el uso de recursos propios. La institución informó que ha destinado aproximadamente B/.19.6 millones de sus recursos de autogestión para cubrir compromisos correspondientes a la vigencia fiscal de 2026, como complemento al financiamiento estatal.

El presupuesto de 2027 será ejecutado, además, durante el primer año de la nueva administración universitaria, encabezada por el rector electo José Emilio Moreno Ramos, quien asumirá el cargo el 1 de octubre para el período 2026-2031.

Los números muestran un comportamiento presupuestario irregular en los últimos años: de unos B/.395.3 millones en 2025, la asignación pasó a B/.317.5 millones en 2026 y se proyecta en B/.379.4 millones para 2027.

Aunque el aumento previsto para el próximo año representa una recuperación frente a 2026, la inversión sigue siendo el punto crítico. La universidad deberá atender sus necesidades de infraestructura y modernización con B/.25 millones, pese a haber solicitado B/.50 millones.

La propuesta todavía forma parte del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027 en la Asamblea Nacional.