“Los trapos se lavan en la casa”: Benicio Robinson llama al orden a Balbina Herrera en medio del debate por la reforma electoral

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, aseguró que la sesión celebrada este martes fue convocada a solicitud de 20 de los 26 integrantes del Consejo Directivo Nacional (CDN), máxima autoridad del colectivo en ausencia del Directorio y del Congreso, para analizar la situación interna en la Asamblea Nacional y las modificaciones a las leyes 699 y 700, que corresponden al paquete de reformas electorales de Panamá .

Robinson confirmó que la exdirigente Balbina Herrera no fue citada a este encuentro. “En esta reunión no fue convocada la Ingeniera Balbina Herrera. Como fueron los CDN quienes nos convocaron a nosotros, no se habló del tema preciso de la convocatoria real de la compañera Balbina”, explicó. No obstante, anunció que antes del viernes convocará un pleno ampliado como Presidente de la agrupación para que todos puedan opinar, al tiempo que hizo un llamado directo a la disciplina partidaria: “Los trapos se lavan en la casa y eso es lo más importante. El que quiera hablar afuera, de algún miembro del partido o quiera exponer afuera, ya ha cometido una situación que no es la correcta”.

El dirigente cuestionó que un documento interno circulara en medios de comunicación antes de llegar a sus manos, en alusión a Herrera. “Yo le hago el llamado a ella, como tengo el derecho de hacérselo a todos. Los trapos se lavan dentro de la casa”, reiteró. Asimismo, defendió su legitimidad al frente del partido: “Yo soy el presidente electo del partido, yo no soy improvisado. Tengo tres periodos, quince años de ser presidente del partido y lo represento con mucho orgullo. Lo que sí no voy a hacer, ni aunque tenga la razón, es ir a los medios, hablar de un compañero o hablar de un dirigente de nuestro partido”.

Respecto a la reforma electoral, Robinson precisó que en la comisión correspondiente se registraron siete votos a favor y dos en contra de la totalidad del texto, incluyendo artículos propuestos por los magistrados del Tribunal Electoral. Explicó que se respaldó otorgar la representación legal al presidente del colectivo. “Pero esto no es ni tan siquiera para ahora. Nosotros vamos a una reestructuración el próximo año. Para el presidente que quiera ir o competir, ya sea para la presidencia porque quiere la representación legal, porque la representación legal, de una u otra forma, es la parte de la conducción”, sostuvo.

Finalmente, Robinson rechazó los cuestionamientos sobre la administración financiera de la organización. “Yo no he manejado un solo dólar de la finanza en mis 47 años de estar en este partido. Ni un solo dólar. Que lo demuestren. Lo han manejado los secretarios, que son los que por estatuto son los responsables”, concluyó.