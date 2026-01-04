Magistrado Arellano destaca avances significativos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales

El Magistrado Narciso Arellano Moreno destacó la transparencia y avances significativos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, durante la rendición de cuentas del primer año de gestión en el Tribunal Electoral (TE).

“Para mantener la confianza y credibilidad del Tribunal Electoral, velamos por la defensa de la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos y ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones”, dijo Arellano.

Resaltó que, “como presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) hemos logrado significativos avances, para proponer y alcanzar una legislación electoral justa y equitativa; además asumimos nuevos compromisos internacionales para aportar a la democracia y a la justicia electoral global”.

A continuación, un resumen de la gestión en el año 2025:

- El 2 de enero de 2025 tomé posesión en la Presidencia de la República y ese mismo día el Pleno escogió la nueva directiva

- En el mismo Pleno se me designó como presidente de la Comisión de Reformas Electorales 2025.

Algunas actividades realizadas:

- De enero a diciembre presidí 41 Plenos.

- De enero a diciembre presidí 27 de 29 sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

- El 14 de enero de 2025 concedí mi primera entrevista a un medio de comunicación social, publicada el lunes 20 de enero de 2025.

- El 23 de enero de 2025 Asistí la presentación del libro “Las primarias como juegos estratégicos. Selección de candidaturas, democracia interna y partidos políticos en Panamá” de la autora Dra. Flavia Freidenberg.