Más de 1.5 millones de panameños están afiliados a partidos políticos

Un total de 1,547,947 panameños están inscritos en partidos políticos legalmente constituidos o en formación, según el informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral con datos hasta el jueves 13 de agosto.

La cifra representa el 48.64% de los 3,182,449 ciudadanos que conforman el registro electoral. En tanto, el 51.36% no está afiliado a ninguna agrupación política.

El PRD encabeza la lista con 548,864 inscritos, seguido de Realizando Metas, con 276,889; Cambio Democrático, con 260,472; y el Partido Panameñista, con 236,523.

Completan la lista el MOLIRENA, con 78,605; Movimiento Otro Camino, con 47,816; Frente Amplio por la Democracia, con 46,375; Partido Alianza, con 26,009; y Partido Popular, con 20,847 adherentes.

Entre los colectivos en formación, Acción Ciudadana Independiente registra 2,835 inscritos; el Partido Nacional Humanitario, 2,347; y RADIX, 365.