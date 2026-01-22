$!Melitón Arrocha renuncia al Partido Panameñista

El exdiputado y excandidato presidencial, Melitón Arrocha presentó su renuncia irrevocable como miembro del Partido Panameñista, en una nota enviada al presidente del colectivo, Jorge Herrera.

“La crisis de confianza que hoy se vive evidencia que los partidos políticos tradicionales han colapsado en su capacidad de interpretar y canalizar las aspiraciones nacionales, lo que obliga a repensar con serenidad nuevas formas de organización política y de ejercicio del gobierno que respondan, sin ataduras ni simulaciones, al interés superior de nuestro país”, explicó Arrocha en su carta.

Quien ejerciera cargos públicos en las administraciones de Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela afirmó en la nota que el Partido Panameñista se encuentra muy lejos de desempeñar el rol de peso y contrapeso que exige la ciudadanía. “El partido ha terminado —en la práctica— por actuar como un brazo encubierto ejecutor del gobierno, diluyendo la independencia política que debería distinguirnos y debilitando la confianza pública en la función opositora”, afirmó.