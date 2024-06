Mizrachi promete eliminar los lujos innecesarios del cargo de alcalde

El alcalde electo del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, ha prometido establecer un nuevo estándar ético al eliminar los lujos innecesarios del cargo.

“Si el alcalde no necesita chofer ni guardaespaldas pagados por el municipio, entonces nadie más en la administración debería tener esos privilegios”, afirmó Mizrachi en entrevista a Telemetro Reporta.

Subrayó que él mismo cubrirá los gastos de su vehículo y otros gastos personales, con el objetivo de cuidar cada centavo del presupuesto municipal.”Yo tengo que ser el primero en dar el ejemplo y decir que, si el alcalde no tiene chofer ni guardaespaldas pagados por el municipio, entonces ni el director ni el subdirector tampoco, y mucho menos los asesores del despacho. Yo necesito cuidar cada centavo, cada centavo”.

Mizrachi aseguró que en tres meses esto va a cambiar porque dará un giro de timón: aquel que quiera trabajar será bienvenido. Habrá mucho trabajo disponible. Quien no trabaje, no cobrará. Si en una empresa privada eso no está permitido, mucho menos debería permitirse en el gobierno.