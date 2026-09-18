MOCA confirma reunión entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, pero descarta alianza electoral

El Movimiento Otro Camino (MOCA) confirmó que sí se llevó a cabo el encuentro entre su presidente, Ricardo Lombana, y el líder de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, reseñado por diversos medios de comunicación, y precisó que en dicha reunión se entabló un intercambio de ideas, al igual que los diálogos que sostiene con directivos de otras colectividades políticas. La confirmación fue realizada por el secretario general de la organización, Mario Pinzón.

Sin embargo, el partido dejó claro que el encuentro no constituye un acuerdo político ni una alianza electoral de cara a los comicios de 2029. “La posición del Movimiento frente a la corrupción y frente a las decisiones de la justicia no ha cambiado y no va a cambiar”, enfatizó la dirigencia de MOCA, en apego al principio de transparencia con el que, afirman, siempre se han dirigido al país.

Al respecto, MOCA explicó que el acercamiento responde a alertas sobre una estrategia en el marco de las reformas electorales que se discuten en la Asamblea Nacional, la cual pondría en riesgo la transparencia del proceso democrático de 2029. El proyecto de ley eleva del 2 % al 3 % el requisito de firmas para inscribir nuevos partidos y candidaturas por libre postulación mantiene la distribución del financiamiento público en un 93 % para partidos y un 7 % para independientes, y propone eliminar la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) como espacio de consulta permanente.

A ello se suma que más de una decena de agrupaciones buscan constituirse como partidos ante el Tribunal Electoral, aun cuando ya existen nueve colectividades vigentes, lo que a su juicio no representa una casualidad, sino un intento deliberado por fragmentar el voto para preservar el “statu quo”, tal como ocurrió en las elecciones de 2024. “Escuchar no es pactar. MOCA dialogará con quien sea necesario, sin comprometer los valores y principios sobre los cuales se ha construido este Movimiento desde 2017”, reiteró la agrupación, al advertir que no aceptará reglas hechas a la medida y que su única alianza es con la ciudadanía.