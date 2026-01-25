MOCA lanza programa para la creación de comités de barrios

El Movimiento Otro Camino (MOCA) presentó la iniciativa Comités de Barrio, una estrategia de organización territorial y participación ciudadana orientada a fortalecer las bases del partido, ampliar su membresía y construir una oferta política sólida con miras a las elecciones generales de mayo de 2029, según explicó el colectivo en un comunicado.

El presidente de MOCA, Ricardo Lombana, destacó que el programa busca identificar y sumar a líderes comunitarios dispuestos a activarse políticamente para difundir la visión de país del movimiento.

El objetivo es identificar los problemas que afectan a la población y transformar el descontento ciudadano en acción cívica organizada, fortaleciendo los liderazgos locales y promoviendo soluciones construidas desde el territorio.

“Los Comités de Barrio representan una nueva forma de hacer política: cercana, organizada y comprometida con la realidad de la gente. Este es un trabajo que empieza hoy y que se construirá día a día, barrio por barrio, de cara al 2029”, señaló Lombana durante su intervención.

Por su parte, Mario Pinzón, secretario general de MOCA, se mostró confiado en el éxito del programa y recordó que el movimiento tiene amplia experiencia alcanzando metas que muchos consideraban difíciles, como la recolección de firmas para participar en las elecciones de 2019 y la creación, en plena pandemia, del partido político para los comicios de 2024.

Los Comités de Barrio se conciben como espacios abiertos de participación ciudadana donde vecinos y líderes podrán organizarse, identificar las principales problemáticas locales y contribuir activamente a la construcción de una propuesta de país y una oferta electoral integral.

El acto de lanzamiento contó con la participación de dirigentes, miembros del equipo organizador del programa y líderes del partido, entre ellos Ricardo Correoso, secretario de organización; Juan José Ramírez, secretario ejecutivo; Andrés de la Iglesia, coordinador general de la iniciativa; Fidel Herrera, subcoordinador general de la iniciativa; y Jonattan Del Rosario, miembro y capacitador de la Escuela de Formación de MOCA.