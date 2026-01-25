Política

MOCA lanza programa para la creación de comités de barrios

Redacción Web
25 de enero de 2026

El Movimiento Otro Camino (MOCA) presentó la iniciativa Comités de Barrio, una estrategia de organización territorial y participación ciudadana orientada a fortalecer las bases del partido, ampliar su membresía y construir una oferta política sólida con miras a las elecciones generales de mayo de 2029, según explicó el colectivo en un comunicado.

El presidente de MOCA, Ricardo Lombana, destacó que el programa busca identificar y sumar a líderes comunitarios dispuestos a activarse políticamente para difundir la visión de país del movimiento.

El objetivo es identificar los problemas que afectan a la población y transformar el descontento ciudadano en acción cívica organizada, fortaleciendo los liderazgos locales y promoviendo soluciones construidas desde el territorio.

“Los Comités de Barrio representan una nueva forma de hacer política: cercana, organizada y comprometida con la realidad de la gente. Este es un trabajo que empieza hoy y que se construirá día a día, barrio por barrio, de cara al 2029”, señaló Lombana durante su intervención.

Por su parte, Mario Pinzón, secretario general de MOCA, se mostró confiado en el éxito del programa y recordó que el movimiento tiene amplia experiencia alcanzando metas que muchos consideraban difíciles, como la recolección de firmas para participar en las elecciones de 2019 y la creación, en plena pandemia, del partido político para los comicios de 2024.

Los Comités de Barrio se conciben como espacios abiertos de participación ciudadana donde vecinos y líderes podrán organizarse, identificar las principales problemáticas locales y contribuir activamente a la construcción de una propuesta de país y una oferta electoral integral.

El acto de lanzamiento contó con la participación de dirigentes, miembros del equipo organizador del programa y líderes del partido, entre ellos Ricardo Correoso, secretario de organización; Juan José Ramírez, secretario ejecutivo; Andrés de la Iglesia, coordinador general de la iniciativa; Fidel Herrera, subcoordinador general de la iniciativa; y Jonattan Del Rosario, miembro y capacitador de la Escuela de Formación de MOCA.

Tags:
política
|
programa
|
MOCA
|
Creación
|
comite de barrios
|
Panamá
|
