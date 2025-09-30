MOCA solicita investigación interna contra representante de Ancón

El Movimiento Otro Camino (MOCA) anunció que solicitó al Fiscal de Ética Transparencia, Honor y Disciplina del partido “iniciar una investigación a la representante de Ancón, Yamireth Batista, por diferencias y hechos denunciados, privada y públicamente, por residentes de diversas comunidades de dicho corregimiento”.

La decisión se tomó durante la reunión de la Junta Directiva Nacional ampliada, con la participación del Comité Político Nacional, llevada a cabo el lunes ,29 de septiembre.

En el comunicado, MOCA indicó que “el proceso de investigación se desarrollará de acuerdo a lo que indica nuestro Código de Ética, respetando siempre el debido proceso y garantizando imparcialidad, objetividad y transparencia, además del fiel cumplimiento de nuestros estatutos y las leyes de la República de Panamá”.

La petición surge después de reuniones con todas las partes involucradas y la presentación de “informes detallados y actualizados de la situación”.

Asimismo, el partido recordó a la representante Batista que “una verdadera servidora pública debe tener la capacidad de escuchar con respeto a todos los sectores de la comunidad, propiciar el diálogo constructivo y promover consensos. Su labor exige, además, un firme compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión y la participación ciudadana como eje central de la vida democrática”.

MOCA finalizó reiterando que “trabajará siempre del lado de la ciudadanía, defendiendo sus derechos, garantizando su voz y promoviendo autoridades que entiendan que gobernar significa servir, no confrontar”.