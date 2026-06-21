Mujeres de partidos rechazan ataques contra la diputada Castañedas

El Foro de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) emitió un comunicado rechazando los recientes y “cuestionables” ataques, descalificaciones y expresiones irrespetuosas vertidas en redes sociales en contra del patrimonio moral de la diputada Shirley Castañedas, miembro del partido Realizando Metas.

“Nos vemos en la firme obligación de pronunciarnos. Como mujeres y desde la Presidencia del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, nos sentimos profundamente afectadas por estas acciones”, expresan en la nota.

El gremio planteó que la elección de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el próximo 1 de julio, debe centrarse exclusivamente en las ideas, las propuestas y la capacidad de quienes aspiran al cargo, y no en ataques personales ni en cuestionamientos al libre ejercicio de su profesión como abogada.

“La democracia se fortalece únicamente a través del respeto, el debate de altura, la tolerancia, la apertura a las ideas y la participación plena de las mujeres en todos los sectores de la sociedad, jamás mediante el odio o la violencia de género. Cuando se atenta contra la dignidad y los derechos de una mujer, se atenta contra los de todas”, aseguraron.