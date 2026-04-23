Mulino devuelve proyectos sobre prescripción de deudas, tributos municipales y alquileres estatales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, los proyectos de ley 388, 233 y 249, que abordan el reconocimiento de prescripción de deudas bancarias, cambios en tributos municipales y la reducción de gastos de alquiler en el sector público.

Según el reporte, las decisiones fueron comunicadas mediante notas enviadas al presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, en las que el mandatario detalla objeciones por inconveniencia e inconstitucionalidad en distintas partes de las iniciativas.

En el caso del Proyecto de Ley 388, que proponía permitir a bancos y entidades financieras reconocer administrativamente la prescripción de deudas, el Ejecutivo objetó la propuesta en su totalidad. Entre los argumentos se mencionan posibles impactos en el mercado crediticio, conflictos con normas vigentes del sistema bancario y afectaciones al funcionamiento del sistema judicial. Además, se advierte un posible “desconocimiento de la función jurisdiccional exclusiva del Órgano Judicial” y una “vulneración del derecho al debido proceso”.

Sobre el Proyecto de Ley 233, que introduce modificaciones a la normativa que regula la administración y cobro de tributos municipales, el Ejecutivo presentó objeciones parciales a varios artículos por considerarlos inconvenientes, así como señalamientos de inconstitucionalidad en uno de ellos.

En cuanto al Proyecto de Ley 249, enfocado en reducir los gastos de alquiler de oficinas en el sector público, el Gobierno también objetó parcialmente su contenido. Entre las observaciones, se cuestionan disposiciones relacionadas con la Contraloría General de la República y artículos que, según el Ejecutivo, “comprometen la competencia constitucional del Órgano Ejecutivo en materia presupuestaria”.