Mulino informará al país sobre agenda de inicio de año desde la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que este viernes, 2 de enero, brindará su mensaje a la nación desde la Asamblea Nacional, en el marco del inicio del nuevo año.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario señaló que su gobierno comienza el 2026 con el mismo impulso de trabajo. “Iniciamos un nuevo año con el mismo ímpetu y las mismas ganas de seguir trabajando con todo, por y para ustedes y por este bello país”.

Mulino adelantó que su intervención estará centrada en los principios de transparencia y compromiso que han marcado su gestión. “Mañana, desde la Asamblea Nacional, brindaremos nuestro mensaje a la nación, con la transparencia y el compromiso que siempre han guiado nuestro trabajo”.

En el mensaje difundido en redes sociales, el presidente también expresó expectativas positivas para el país durante el año que inicia. “Seguimos avanzando para que el 2026 sea un mejor año para Panamá!!”.