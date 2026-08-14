Nivira: en la ruta a partido político

El dirigente de la comarca Ngäbe-Buglé, Ricardo Miranda, quien preside la nueva propuesta política Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionaria Auténtica (NIVIRA), reveló que esta semana entregaron toda la documentación formal al Tribunal Electoral (bandera, estatuto, integrantes de la directiva provisional y las quinientas firmas reglamentarias), entre otras formalidades, como primer paso para convertirse en un partido en formación.

“Ya queda todo en manos del Tribunal Electoral; ahora toca esperar para corregir cualquier detalle por los próximos treinta días”, destacó Miranda, y agregó que, una vez completada esta fase, pasarán a la segunda, que sería la “inscripción del partido”.

El futuro colectivo está representado por los siete pueblos indígenas de Panamá, “también por los hermanos afro y los campesinos de la región de Azuero y Veraguas, lo que demuestra que hay un respaldo de toda la población de a pie; esto es de todo el pueblo panameño que se identifique”, sostiene.

Además, el líder originario hizo énfasis en que la propuesta no es solamente indígena ni de la cúpula de poder. “Este es un partido que se ha ido creando con apoyo e iniciativa de pura gente de a pie; es una herramienta reivindicativa de lucha social donde la población se siente identificada”, sostiene.

A su juicio, el colectivo será la voz de muchas personas que ya no creen en los partidos tradicionales: “Espero que, con el paso a la segunda fase, el pueblo demuestre que NIVIRA representa a la población mayoritaria de este país”.

En los próximos días continuará la promoción para dar a conocer esta propuesta.