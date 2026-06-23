Otorgan arresto domiciliario por motivos de salud a exrepresentante de David, Jorge Montenegro

El Ministerio Público confirmó la modificación de la medida cautelar otorgada al exrepresentante del corregimiento de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, a quien se le sustituyó la detención provisional por un arresto domiciliario por un periodo inicial de cuatro meses.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en la provincia de Chiriquí. Durante la diligencia judicial, la defensa técnica del exfuncionario presentó argumentos basados en su condición médica actual y la necesidad apremiante de garantizar el acceso a tratamientos especializados.

Tras evaluar las evidencias y los informes presentados, la juez de la causa tomó en consideración elementos humanitarios y de salud para autorizar el cambio de medida. El tribunal fundamentó su decisión señalando que, dentro del sistema penitenciario actual, no se habían podido garantizar de forma adecuada ni oportuna los tratamientos médicos requeridos por el imputado.

La modificación de la medida cautelar no altera la situación procesal del imputado ni constituye una decisión definitiva o absolución sobre el caso, el cual continúa su curso regular dentro del sistema judicial panameño.

El beneficio de arresto domiciliario estará vigente de forma estricta por los próximos cuatro meses, periodo durante el cual Montenegro Vallarino permanecerá sujeto a las condiciones de control y vigilancia que determine el tribunal competente mientras continúan las investigaciones correspondientes.