Panameñismo aprobó renovar el directorio en mayo de 2025

El Directorio Nacional del partido Panameñita aprobó convocar la Convención Nacional Extraordinaria para el 10 y 11 de mayo de este 2025, anunció el actual presidente del colectivo José Isabel Blandón.

Tras la derrota en los comicios del 5 de mayo, pese a su alianza con Cambio Democrático (CD), los miembros del panameñismo trabajan en una hoja de ruta para una renovación.

Blandón dejó claro que de su parte siempre ha existido toda la disposición para que la convención se realice, pero se ha dado un retraso “injustificable” del Tribunal Electoral (TE).

“Siendo una convención extraordinaria, se cubre con fondos propios del partido”, aclaró el político.

Blandón detalló que “el 23 de octubre del año pasado, el Directorio Nacional del partido se reunió y decidió convocar la convención para marzo. El 31 de octubre se entregó al Tribunal toda la documentación que sustentaba la convocatoria para marzo de 2025, sin embargo, el 16 de diciembre el TE nos responde que la convención ya no podía ser en marzo, porque al no haber publicado ellos el edicto de la convocatoria, no había 4 meses entre la publicación del edicto de la convocatoria y la realización de la convención, como dicta la norma”, manifestó el panameñista.

Agregó que luego de la respuesta del Tribunal Electoral “convocamos reunión por zoom el día 20 de diciembre, en la que sólo participamos 16 y no hubo quórum. Por eso era necesario convocarla como lo hicimos, de manera presencial y obligar a que vinieran el día de ayer”.