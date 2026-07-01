Panameñistas se abstendrán en elección de la nueva directiva del legislativo

La bancada Panameñista, integrada por ocho diputados, decidió abstenerse en la votación para la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

Así lo confirmó este miércoles el diputado Jorge Luis Herrera, quien explicó que la decisión responde a la postura del colectivo de no respaldar ninguna de las candidaturas en contienda.

“Nuestra bancada ha tomado la decisión de irse a la abstención. Hay dos candidaturas de dos bloques extremos; nosotros creemos siempre en el diálogo y, Dios primero, vamos a estar aquí buscando el consenso entre ambas partes”, expresó Herrera.