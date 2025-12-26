“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal

El representante de Pedregal, Luis Constante, conocido también como “Papa Cat”, plantea que sus prioridades son mejorar la calidad de vida de los residentes en el corregimiento.

Para el próximo año 2026 tiene proyectado “construir dos centros de atención primaria, uno en el área de San Martín y otro en el sector de Santa Cruz, con el fin de poder alivianar la carga que tiene el Centro de Salud de la zona”.

A nivel educativo, Constante explicó que se espera el inicio de la construcción del Centro de Educación Básica General (CEBG) Gran Bretaña, que beneficiará a 1,500 estudiantes.

“También estamos requiriendo un centro escolar que imparta media y pre-media, ya que el único colegio que cuenta con ese servicio es el Centro Escolar Básico General Ascanio J. Villalaz P., de pre-media. Esperamos contar con el apoyo del Ministerio de Educación”, aseguró.